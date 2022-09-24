Хулиган с баллончиком отобрал у избитой продавщицы телефон за 130 тыс. рублей в Петербурге

В Петербурге полицейские ведут розыск злоумышленника, напавшего на девушку во Фрунзенском районе. Преступление произошло вечером на улице Белы Куна, сообщило издание 78.ru.
Мужчина с газовым баллончиком набросился на 25-летнюю продавщицу. Он избил ее и попытался изнасиловать. Затем грабитель забрал у потерпевшей телефон за 130 тысяч рублей и сбежал.
Недавно в Екатеринбурге возле магазина произошла массовая драка. Толпа граждан избивала мужчину. Он получил несколько ударов ногами, сообщило издание URA.RU.