Елена Драпеко вспомнила последний разговор с режиссером Краснопольским

Депутат и актриса Елена Драпеко вспомнила последний разговор с режиссером Владимиром Краснопольским. Она созванивалась с кинематографистом 1 сентября, а через 22 дня его не стало.
Драпеко назвала Краснопольского талантливым, ярким и своеобразным режиссером. Он снимал актрису в фильме «Вечный зов». Во время съемок они были очень дружны, а потом часто общались.
«Первого сентября мы с его другом были на одном мероприятии и решили вместе позвонить Владимиру Аркадьевичу. Он очень бодро разговаривал, был веселый, вопросов задавал много», — рассказала Драпеко изданию «Газета.Ru».
Актриса счастлива, что в ее творческой биографии был «Вечный зов» и режиссер Краснопольский. Она принесла соболезнования родным и близким в связи со смертью кинематографиста.