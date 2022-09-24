Участник группы Znaki рассказал о заработках российских рок-музыкантов

Участник группы Znaki поделился информацией о заработках российских рок-музыкантов. По его словам, миф о высоких доходах играющих в рок-группах людей давно развеян.
Музыкант пояснил, что коллективы можно поделить на несколько категорий. В первом эшелоне выступают популярные и признанные многими команды, доходы которых могут исчисляться миллионами. У других категорий заработки ниже.
«В группах ставка за концерт может быть фиксированная. Если говорить об "усредненном музыканте", в некоторых коллективах участники могут получать от 10–15 тысяч рублей за выступление — чем оно крупнее, тем больше гонорар», — рассказал участник группы Znaki Тульской службе новостей.
Общий доход рок-музыканта зависит от количества выступлений. Можно давать несколько концертов в неделю, а иногда выступлений может быть два или три за месяц.