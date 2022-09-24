Турция изучает возможность перехода на бартерную торговлю с Россией

Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Москвой в условиях растущего санкционного давления со стороны Запада, сообщило со ссылкой на Ассамблею экспортеров издание Aydinlilk.
Такой шаг Анкара может предпринять из-за угроз США ввести ограничения в отношении турецких банков, осуществляющих операции с российской платежной системой «Мир». В связи с этим президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что примет решение о дальнейшем использовании таких платежных карт на территории страны, пишет «ФедералПресс».
Между тем президент Ассамблеи экспортеров Турции, комментируя торговлю с Россией, дал понять, что даже в случае продления санкций проблем в этой сфере между двумя странами не возникнет. Торговля может производиться и по бартеру, уточнил он.