Западные страны в будущем могут признать итоги референдумов о присоединении ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России, заявил журналист Юджель Оздемир в статье для Evrensel.
По словам эксперта, до этого в Европе на разных уровнях уже начинали говорить о том, что Крым теперь является российской территорией. Плюс ко всему после вхождения освобожденных земель в состав РФ и включения Украины в западный блок могут начаться переговоры о прекращении огня.
«Со временем Запад может склониться к тому, чтобы признать эти регионы частью России», — написал обозреватель.
Ранее сообщалось, что в Луганской и Донецкой народных республиках началось народное голосование о присоединении регионов к РФ.