Evrensel: Запад со временем признает итоги референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне

По словам эксперта, до этого в Европе на разных уровнях уже начинали говорить о том, что Крым теперь является российской территорией. Плюс ко всему после вхождения освобожденных земель в состав РФ и включения Украины в западный блок могут начаться переговоры о прекращении огня.