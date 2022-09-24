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Evrensel: Запад со временем признает итоги референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне

Политика
Evrensel: Запад со временем признает итоги референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне

Западные страны в будущем могут признать итоги референдумов о присоединении ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России, заявил журналист Юджель Оздемир в статье для Evrensel.

По словам эксперта, до этого в Европе на разных уровнях уже начинали говорить о том, что Крым теперь является российской территорией. Плюс ко всему после вхождения освобожденных земель в состав РФ и включения Украины в западный блок могут начаться переговоры о прекращении огня.

«Со временем Запад может склониться к тому, чтобы признать эти регионы частью России», — написал обозреватель.

Ранее сообщалось, что в Луганской и Донецкой народных республиках началось народное голосование о присоединении регионов к РФ.
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