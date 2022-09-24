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Более 11 тысяч жителей Херсонской области проголосовали на референдуме в России

Общество
Более 11 тысяч жителей Херсонской области проголосовали на референдуме в России

Глава избиркома Херсонской области Марина Захарова рассказала о ходе голосования на референдуме по вхождению региона в состав РФ на участках, расположенных на территории России.

По ее словам, в Российской Федерации уже проголосовали 11 340 жителей Херсонщины. Такая статистика приводится на утро 24 сентября.

«Нарушений и жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Жители освобожденных от киевских нацистов территорий хотят раз и навсегда определить свою судьбу, присоединившись к России и ее народам. Об этом ранее заявил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.
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