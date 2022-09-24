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Труп утонувшего рыбака нашли около бухты Шамора во Владивостоке

Происшествия
Труп утонувшего рыбака нашли около бухты Шамора во Владивостоке

На берегу моря во Владивостоке было найдено тело мужчины с признаками утопления. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба СК Приморского края.

Труп обнаружили сегодня около бухты Шамора. Предварительно, накануне мужчина вышел на лодке в неспокойное море, и волна перевернула его лодку. В результате рыбак упал в воду и утонул.

В настоящий момент в данной ситуации разбираются правоохранители. Точные причины и обстоятельства смерти приморца станут известны после проверки и проведения необходимых экспертиз, по итогам которых также будет принято процессуальное решение.
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