Около миллиона жителей Калифорнии лишились доступа к чистой воде

Американская пресса забила тревогу из-за сильной засухи в штате Калифорния. Вся хозяйственная деятельность региона оказалась под угрозой.
Специалисты провели большое количество исследований климата и местных почв, и сообщили, что подобной засухи не наблюдалось в штате около 1200 лет. Неблагоприятные погодные условия распространились в Калифорнийской долине, которая является крупным центром орошаемого земледелия. Здесь ведется масштабное выращивание сельхозживотных.
Подземные водные ресурсы в Калифорнийской долине находятся на пределе, что существенно сужает возможность для орошения. Объемы сельхозотрасли региона оценены в 20 млрд долларов. Человек оказался не готов бороться с климатическими явлениями, которые обрушились на штат. Проблема затронет все США, поскольку в Калифорнии выращиваются около 40% фруктов, овощей и орехов страны.