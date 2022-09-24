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Около миллиона жителей Калифорнии лишились доступа к чистой воде

Общество
Около миллиона жителей Калифорнии лишились доступа к чистой воде

Американская пресса забила тревогу из-за сильной засухи в штате Калифорния. Вся хозяйственная деятельность региона оказалась под угрозой.

Специалисты провели большое количество исследований климата и местных почв, и сообщили, что подобной засухи не наблюдалось в штате около 1200 лет. Неблагоприятные погодные условия распространились в Калифорнийской долине, которая является крупным центром орошаемого земледелия. Здесь ведется масштабное выращивание сельхозживотных.

Подземные водные ресурсы в Калифорнийской долине находятся на пределе, что существенно сужает возможность для орошения. Объемы сельхозотрасли региона оценены в 20 млрд долларов. Человек оказался не готов бороться с климатическими явлениями, которые обрушились на штат. Проблема затронет все США, поскольку в Калифорнии выращиваются около 40% фруктов, овощей и орехов страны.
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