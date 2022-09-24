Около миллиона жителей Калифорнии лишились доступа к чистой воде

Подземные водные ресурсы в Калифорнийской долине находятся на пределе, что существенно сужает возможность для орошения. Объемы сельхозотрасли региона оценены в 20 млрд долларов. Человек оказался не готов бороться с климатическими явлениями, которые обрушились на штат. Проблема затронет все США, поскольку в Калифорнии выращиваются около 40% фруктов, овощей и орехов страны.