Продюсер Красная рассказала о гонорарах Нагиева, Прилучного, Бурунова и других актеров

Продюсер Алина Красная рассказала, какие гонорары получают российские актеры на съемках. Самым высокооплачиваемым из них оказался Дмитрий Нагиев.
По словам Красной, съемочный день артиста стоит 1,5 миллиона рублей. На втором месте оказался Сергей Бурунов с гонораром 1,2 миллиона рублей. Кроме того, звезда «Полицейского с Рублевки» просит выделить ему двух ассистентов на площадке или оплатить работу его помощников.
«Причем у Саши Петрова, который тоже снимался в "Полицейском с Рублевки", гонорар в два раза меньше — 500 тысяч рублей за смену», — отметила продюсер.
Столько же, сколько и Петрову, платят Павлу Прилучному, Сергею Безрукову, Константину Хабенскому и Даниле Козловскому. Однако у последнего на некоторых проектах гонорары доходят до 1 миллиона рублей за съемочный день, пишет kp.ru.