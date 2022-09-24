Продюсер Красная рассказала о гонорарах Нагиева, Прилучного, Бурунова и других актеров

По словам Красной, съемочный день артиста стоит 1,5 миллиона рублей. На втором месте оказался Сергей Бурунов с гонораром 1,2 миллиона рублей. Кроме того, звезда «Полицейского с Рублевки» просит выделить ему двух ассистентов на площадке или оплатить работу его помощников.