Первокурсник попал в больницу после нападения мужчины с ножом в Екатеринбурге

Первокурсник УрГУПС подвергся нападению неизвестного в Екатеринбурге. Молодому человеку потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает портал E1.RU.
Инцидент произошел, когда студент возвращался из техникума. Вооруженный ножом мужчина подошел к юноше и ударил его в область ребер. Пострадавшего доставили в больницу.
Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника. На вид ему около 40-45 лет, рост составляет примерно 180 сантиметров. Был одет в черную кофту. Мотив преступника устанавливается.
В Челябинске женщина зарезала сына за пьяный дебош, передает телеканал «360». Возбуждено уголовное дело.