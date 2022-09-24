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Первокурсник попал в больницу после нападения мужчины с ножом в Екатеринбурге

Происшествия
Первокурсник попал в больницу после нападения мужчины с ножом в Екатеринбурге

Первокурсник УрГУПС подвергся нападению неизвестного в Екатеринбурге. Молодому человеку потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает портал E1.RU.

Инцидент произошел, когда студент возвращался из техникума. Вооруженный ножом мужчина подошел к юноше и ударил его в область ребер. Пострадавшего доставили в больницу.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника. На вид ему около 40-45 лет, рост составляет примерно 180 сантиметров. Был одет в черную кофту. Мотив преступника устанавливается.

В Челябинске женщина зарезала сына за пьяный дебош, передает телеканал «360». Возбуждено уголовное дело.
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