Первый канал рассказал об участниках нового шоу «Фантастика»

За яркими компьютерными образами скрываются шесть знаменитостей и шесть начинающих артистов. Суть шоу состоит в том, чтобы члены жюри угадали имя скрывающегося персонажа. В креслах судей сидят Дима Блин, Александра Ребенок, Дарья Мороз, Дмитрий Маликов. Ведущим проекта стал Вадим Галыгин.