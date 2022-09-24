Первый канал рассказал об участниках нового шоу «Фантастика»

Премьера долгожданного шоу «Фантастика» состоялось на Первом канале. Зрителей познакомили с 12 персонажами, которые будут радовать их на сцене.
Среди ярких и удивительных героев — Птица, Сталкер, Миранда, Кот, Эхо, Бутон, Триггер, Роза Марковна Кляк, Няш, Сирена, Катюша и Фантом. Все они созданы с помощью технологии фиксации движения в реальном времени.
За яркими компьютерными образами скрываются шесть знаменитостей и шесть начинающих артистов. Суть шоу состоит в том, чтобы члены жюри угадали имя скрывающегося персонажа. В креслах судей сидят Дима Блин, Александра Ребенок, Дарья Мороз, Дмитрий Маликов. Ведущим проекта стал Вадим Галыгин.