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Первый канал рассказал об участниках нового шоу «Фантастика»

Общество
Первый канал рассказал об участниках нового шоу «Фантастика»

Премьера долгожданного шоу «Фантастика» состоялось на Первом канале. Зрителей познакомили с 12 персонажами, которые будут радовать их на сцене.

Среди ярких и удивительных героев — Птица, Сталкер, Миранда, Кот, Эхо, Бутон, Триггер, Роза Марковна Кляк, Няш, Сирена, Катюша и Фантом. Все они созданы с помощью технологии фиксации движения в реальном времени.

За яркими компьютерными образами скрываются шесть знаменитостей и шесть начинающих артистов. Суть шоу состоит в том, чтобы члены жюри угадали имя скрывающегося персонажа. В креслах судей сидят Дима Блин, Александра Ребенок, Дарья Мороз, Дмитрий Маликов. Ведущим проекта стал Вадим Галыгин.
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