МИД РФ счел непрофессиональным высказывание Борреля о «трибунале» над россиянами

Высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля в отношении россиян является предвзятым. Об этом заявили в МИД России.
Недавно европейский дипломат выступил за трибунал над гражданами РФ в связи с ситуацией на Украине. Однако он не уточнил, кого именно должен коснуться процесс. МИД, комментируя слова Борреля, отметил, что Москва привыкла к подобным непрофессиональным и конфронтационным выпадам.
«Его высказывания в поддержку идеи некоего трибунала "для привлечения россиян к ответственности" уже по своим формулировкам изначально предвзяты и не имеют ничего общего с реальным правосудием. Никто не наделял его правом назначать виновных», – отметили в ведомстве.
Дипломаты добавили, что Боррель утратил объективность в ситуации с Украиной. Также они напомнили о непрекращающихся обстрелах Донбасса со стороны ВСУ.