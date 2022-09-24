МИД РФ счел непрофессиональным высказывание Борреля о «трибунале» над россиянами

Недавно европейский дипломат выступил за трибунал над гражданами РФ в связи с ситуацией на Украине. Однако он не уточнил, кого именно должен коснуться процесс. МИД, комментируя слова Борреля, отметил, что Москва привыкла к подобным непрофессиональным и конфронтационным выпадам.