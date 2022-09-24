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МИД РФ счел непрофессиональным высказывание Борреля о «трибунале» над россиянами

Политика
МИД РФ счел непрофессиональным высказывание Борреля о «трибунале» над россиянами

Высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля в отношении россиян является предвзятым. Об этом заявили в МИД России.

Недавно европейский дипломат выступил за трибунал над гражданами РФ в связи с ситуацией на Украине. Однако он не уточнил, кого именно должен коснуться процесс. МИД, комментируя слова Борреля, отметил, что Москва привыкла к подобным непрофессиональным и конфронтационным выпадам.

«Его высказывания в поддержку идеи некоего трибунала "для привлечения россиян к ответственности" уже по своим формулировкам изначально предвзяты и не имеют ничего общего с реальным правосудием. Никто не наделял его правом назначать виновных», – отметили в ведомстве.

Дипломаты добавили, что Боррель утратил объективность в ситуации с Украиной. Также они напомнили о непрекращающихся обстрелах Донбасса со стороны ВСУ.
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