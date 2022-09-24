Боевую работу добровольческого батальона «Тигр» в Донбассе показали на видео

Бойцы добровольческого батальона «Тигр», сражающиеся в Донбассе бок о бок с подразделениями морской пехоты Тихоокеанского флота, рассказали о своей работе на передовой.
Многие из добровольцев имеют за плечами боевой опыт. Кто-то отправился в Донбасс поддержать своих сыновей, сообщает телеканал «Звезда».
«Так получилось, что у меня сын пошел по моим стопам. Суворовское училище, точка в точку. Рязанское десантное училище и потом распределился в десантно-штурмовой батальон морской пехоты», — рассказал один из бойцов.
Добровольческий батальон «Тигр» неоднократно доказывал свою эффективность в бою. Недавно, рассказали бойцы, подразделение вытащило из-под огня разведроту, отбив атаку превосходящих сил противника.
«Теперь они точно знают, кто такой "Тигр" с Владивостока», — отметил доброволец с позывным Бешеный.
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