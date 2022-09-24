Родители и пятилетний ребенок стали жертвами пожара в деревянном доме под Томском

Инцидент произошел в селе Баткат Шегарского района. На место направили спасателей. В ходе ликвидации возгорания специалисты обнаружили тела двух взрослых и ребенка. Погибшими оказались многодетные родители и их пятилетняя дочь. Четырех сыновей супругов доставили в больницу.