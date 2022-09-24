ВСУ выпустили 26 артиллерийских снарядов по трем населенным пунктам в ДНР

В сообщении ведомства отмечается, что под артиллерийским обстрелом украинских националистов оказались Зайцево, Ясиноватая и Донецк. Известно, что всего по населенным пунктам в ДНР было выпущено 23 снаряда калибра 152-мм и еще три снаряда натовского калибра — 155-мм.