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ВСУ выпустили 26 артиллерийских снарядов по трем населенным пунктам в ДНР

Армия
ВСУ выпустили 26 артиллерийских снарядов по трем населенным пунктам в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в очередной раз подвергли обстрелу территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В сообщении ведомства отмечается, что под артиллерийским обстрелом украинских националистов оказались Зайцево, Ясиноватая и Донецк. Известно, что всего по населенным пунктам в ДНР было выпущено 23 снаряда калибра 152-мм и еще три снаряда натовского калибра — 155-мм.
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