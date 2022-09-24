«Этот день в истории». Что произошло 24 сентября, праздники, факты, люди

В этот день в 1852 году состоялся первый полет на дирижабле. Его совершил француз Анри Жиффар. Воздушное судно имело длину 44 м, диаметр 12 м и объем 2,5 тыс. куб. метров газа. Полет проходил на высоте 1800 метров.