«Этот день в истории». Что произошло 24 сентября, праздники, факты, люди

О важных исторических событиях, необычных праздниках и звездных именинниках расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».
24 сентября профессиональный праздник отмечают специалисты IT сферы. Сегодня это направление считается одним из самых перспективных и необходимых. Также, согласно опросу, проведенному в 2009 году, эта наименее стрессовая профессия из всех существующих.
В этот день в 1852 году состоялся первый полет на дирижабле. Его совершил француз Анри Жиффар. Воздушное судно имело длину 44 м, диаметр 12 м и объем 2,5 тыс. куб. метров газа. Полет проходил на высоте 1800 метров.
24 сентября 1960 года в США на воду был спущен первый атомный авианосец «Энтерпрайз». На его борту было 8 атомных реакторов типа A2W и 2520 тонн вооружений.
Кто из знаменитостей родился сегодня, 24 сентября, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».