Представители криминального мира помогали в создании сериала «Бригада»

Ставшему культовым сериалу «Бригада» исполнилось 20 лет. Его авторы обращались за помощью к представителям криминального мира.
Сага о четырех друзьях, живущих вне закона, вышла на экраны 23 сентября 2002 года. Сценарий сериала писали во время дефолта 1998 года. Создатели «Бригады» ставили задачу осмыслить подходящую к концу эпоху 1990-х годов.
Многие сцены и характеры помогли создать интервью с милицией, спецслужбами и представителями криминального мира, пишет РБК Life. А прототипом Саши Белого стал реальный человек — главарь ореховской ОПГ Сергей Тимофеев, носивший прозвище Сильвестр.
Примечательно, что на момент выхода «Бригада» была самым дорогим отечественным сериалом. Бюджет одной серии составлял от 200 до 300 тысяч долларов.