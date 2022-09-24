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Представители криминального мира помогали в создании сериала «Бригада»

Общество
Представители криминального мира помогали в создании сериала «Бригада»

Ставшему культовым сериалу «Бригада» исполнилось 20 лет. Его авторы обращались за помощью к представителям криминального мира.

Сага о четырех друзьях, живущих вне закона, вышла на экраны 23 сентября 2002 года. Сценарий сериала писали во время дефолта 1998 года. Создатели «Бригады» ставили задачу осмыслить подходящую к концу эпоху 1990-х годов.

Многие сцены и характеры помогли создать интервью с милицией, спецслужбами и представителями криминального мира, пишет РБК Life. А прототипом Саши Белого стал реальный человек — главарь ореховской ОПГ Сергей Тимофеев, носивший прозвище Сильвестр.

Примечательно, что на момент выхода «Бригада» была самым дорогим отечественным сериалом. Бюджет одной серии составлял от 200 до 300 тысяч долларов.
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