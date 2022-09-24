Представители криминального мира помогали в создании сериала «Бригада»

Сага о четырех друзьях, живущих вне закона, вышла на экраны 23 сентября 2002 года. Сценарий сериала писали во время дефолта 1998 года. Создатели «Бригады» ставили задачу осмыслить подходящую к концу эпоху 1990-х годов.