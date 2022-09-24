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Двое погибли и один пропал без вести после тайфуна «Талас» в Японии

Происшествия
Двое погибли и один пропал без вести после тайфуна «Талас» в Японии

Как минимум два человека стали жертвами мощного тайфуна «Талас», который накрыл территорию Японии. Один местный житель числится пропавшим без вести, и еще трое получили различные травмы, сообщает Kyodo.

Напомним, что сильнее всего от тайфуна пострадала префектура Сидзуока, где за последние 12 часов выпало более 400 мм осадков. Именно там были зафиксированы два летальных случая и один пропавший без вести.

Погода в Японии не успокоилась до сих пор. Сейчас «Талас» движется вдоль тихоокеанского побережья.
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