ВОЗ начала подготовку к следующей пандемии из-за «Болезни X»

Теперь ученые обсудили другие патогены, потенциально опасные для людей. В первую очередь специалисты указали на вирусы животных. Около 120 из них опасны для человека, а самым свежим примером стала оспа обезьян. Причиной новой пандемии также могут оказаться мутационный гибрид или бактериальная инфекция. На этом фоне специалисты предлагают разработать вакцины и лекарства для прототипов вирусов.