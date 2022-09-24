ВОЗ начала подготовку к следующей пандемии из-за «Болезни X»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела конференцию «Научные стратегии недавних вспышек и подготовка к патогену Х» для подготовки к следующей пандемии.
Международная организация уже несколько лет составляет перечень заболеваний и вирусов, которым нужно уделять особое внимание. В список вошли лихорадки Эбола и Зика, но в 2018 году появилась «Болезнь X» — гипотетическая инфекция, которая может спровоцировать будущую пандемию. Спустя пару лет таким недугом признали коронавирус, передает РИА Новости.
Теперь ученые обсудили другие патогены, потенциально опасные для людей. В первую очередь специалисты указали на вирусы животных. Около 120 из них опасны для человека, а самым свежим примером стала оспа обезьян. Причиной новой пандемии также могут оказаться мутационный гибрид или бактериальная инфекция. На этом фоне специалисты предлагают разработать вакцины и лекарства для прототипов вирусов.