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Сергей Пускепалис перед смертью жаловался на проблемы во время съемок «Сердца Пармы»

Общество
Сергей Пускепалис перед смертью жаловался на проблемы во время съемок «Сердца Пармы»

Заслуженный артист России Сергей Пускепалис незадолго до трагической гибели пожаловался на проблемы во время съемок фильма «Сердце Пармы». Он рассказал о самых сложных моментах во время работы.

Пускепалис признался, что было сложно ездить на коне. Животные очень высокие и они постоянно менялись в кадре. Самым отягчающим обстоятельством стало ношение бороды.

«Их у моего героя, воеводы Полюда, было несколько: мой персонаж проживает на экране большой временной отрезок, его внешность меняется. Так вот, мне постоянно клеили на лицо «растительность», которая по-разному себя вела в разных температурных режимах — мы снимали и в летний зной, и в лютые морозы», — рассказывал Пускепалис изданию «7Дней».

При этом актер признавался, что в батальных сценах проблем не было. Он также вспоминал место, где снималось «Сердце Пармы» — поселок Губаха. Пускепалис рассказал, что горнолыжный курорт в Пермском крае очень красивый.
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