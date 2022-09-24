Глава МИД Венгрии Сиярто рассказал, как можно урегулировать ситуацию на Украине

Украинский кризис возможно разрешить только при помощи договоренностей между Россией и США, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.
По словам главы МИД, «нравится это кому-то, или нет», но ситуация на Украине будет урегулирована только после заключения соглашений между Москвой и Вашингтоном, пишет РИА Новости.
На Украине продолжается спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российские войска совместно с силами республик Донбасса освобождают города от неонацистов и уничтожают опасные военные объекты.
Ранее сообщалось, что венгерская сторона отказалась когда-либо вводить санкции против российских компаний «Росатом» и «Газпром».