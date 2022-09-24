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Глава МИД Венгрии Сиярто рассказал, как можно урегулировать ситуацию на Украине

Политика
Глава МИД Венгрии Сиярто рассказал, как можно урегулировать ситуацию на Украине

Украинский кризис возможно разрешить только при помощи договоренностей между Россией и США, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

По словам главы МИД, «нравится это кому-то, или нет», но ситуация на Украине будет урегулирована только после заключения соглашений между Москвой и Вашингтоном, пишет РИА Новости.

На Украине продолжается спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российские войска совместно с силами республик Донбасса освобождают города от неонацистов и уничтожают опасные военные объекты.

Ранее сообщалось, что венгерская сторона отказалась когда-либо вводить санкции против российских компаний «Росатом» и «Газпром».
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