Глава МИД Венгрии Сиярто заявил о необходимости избежать прямого конфликта России и НАТО

Отношения между Россией и НАТО в сложившейся ситуации не должны перерасти в военную прямую конфронтацию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.
В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что последствия такого противостояния не нужны ни одной из сторон. Поэтому сейчас основной задачей является не допустить столкновения Москвы и Североатлантического альянса.
«Если вы спросите меня, то сейчас это самая важная задача — избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, поскольку это приведет нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон», — сказал Сиярто во время визита в Нью-Йорк.
Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии допустил урегулирование ситуации на Украине после заключения договоренностей между Россией и США.