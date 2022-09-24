Минобороны РФ показало кадры боевой работы дивизиона С-300В в зоне спецоперации

Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-300В в зоне спецоперации на Украине.
Как рассказал командир расчета, с начала спецоперации его ЗРК поразил более 200 воздушных целей противника. В их числе беспилотники Ту-141 «Стриж», самолеты и другие объекты.
В Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что системы ПВО, несущие службу в зоне спецоперации, справляются со всеми поставленными задачами.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «трагедия Украины — результат попустительства западных покровителей образовавшегося там преступного режима», пишет Infox.