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Минобороны РФ показало кадры боевой работы дивизиона С-300В в зоне спецоперации

Армия
Минобороны РФ показало кадры боевой работы дивизиона С-300В в зоне спецоперации

Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-300В в зоне спецоперации на Украине.

Как рассказал командир расчета, с начала спецоперации его ЗРК поразил более 200 воздушных целей противника. В их числе беспилотники Ту-141 «Стриж», самолеты и другие объекты.

В Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что системы ПВО, несущие службу в зоне спецоперации, справляются со всеми поставленными задачами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «трагедия Украины — результат попустительства западных покровителей образовавшегося там преступного режима», пишет Infox.
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