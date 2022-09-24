Житель Сахалина проведет в колонии 2,5 года за езду в пьяном виде

Сотрудники ГИБДД в первый раз поймали 19-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения в августе 2021 года. Нарушитель отправился под арест на 10 суток. Второй раз злоумышленник сел за руль пьяным в марте 2022 года. Это повлекло более тяжелые последствия. Кроме того, ранее он привлекался к ответственности по уголовным статьям. Суд учел это и вынес обвинительный приговор с отбыванием наказания в колонии.