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Житель Сахалина проведет в колонии 2,5 года за езду в пьяном виде

Происшествия
Житель Сахалина проведет в колонии 2,5 года за езду в пьяном виде

Суд отправил жителя Сахалина на два с половиной года в колонию-поселение за езду в пьяном виде, сообщили в Telegram-канале «Углегорские вести».

Сотрудники ГИБДД в первый раз поймали 19-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения в августе 2021 года. Нарушитель отправился под арест на 10 суток. Второй раз злоумышленник сел за руль пьяным в марте 2022 года. Это повлекло более тяжелые последствия. Кроме того, ранее он привлекался к ответственности по уголовным статьям. Суд учел это и вынес обвинительный приговор с отбыванием наказания в колонии.
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