Немцы высмеяли нежелание Бербок встречаться с Лавровым на сессии Генассамблеи ООН

Новость об отмене переговоров министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок привлекла внимание немецкоязычных интернет-пользователей. Своим мнением они поделились в комментариях к публикации газеты Die Welt.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, встреча не состоялась из-за отсутствия ответной реакции с германской стороны. Немцы высмеяли нежелание Бербок вести беседу с Лавровым, а также усомнились в ее компетентности.
«Бербок, наверное, рада, что так получилось, иначе это была бы катастрофа для нее», — написал один из читателей.
«Бербок отказалась от встречи с Лавровым. Это так типично для нее. Министр иностранных дел отвергает дипломатию, особенно когда ей становится трудно и когда приходится сидеть напротив высокопоставленного дипломата, который знает свою работу очень хорошо», — отметил другой юзер.
«Бербок — это ребенок на посту министра иностранных дел. Эту должность должен занимать компетентный дипломат», — убежден еще один читатель.
Захарова ранее заявила, что Бербок запросила разговор с Лавровым во время сессии Генассамблеи ООН. Однако, получив от Москвы предложения по времени, немецкая сторона «пропала с радаров».