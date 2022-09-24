Водитель Chevrolet сбил насмерть женщину на улице Азина в Саратове

В Заводском районе Саратова произошло серьезное ДТП. Жертвой аварии стала одна из жительниц города. Сейчас правоохранители занимаются установлением ее личности, передает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
ДТП произошло сегодня ночью на улице Азина. Предварительно установлено, что женщину сбил насмерть 61-летний водитель Chevrolet.
По данному факту будет организована проверка, направленная на установление причин и обстоятельств случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение.