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Водитель Chevrolet сбил насмерть женщину на улице Азина в Саратове

Происшествия
Водитель Chevrolet сбил насмерть женщину на улице Азина в Саратове

В Заводском районе Саратова произошло серьезное ДТП. Жертвой аварии стала одна из жительниц города. Сейчас правоохранители занимаются установлением ее личности, передает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло сегодня ночью на улице Азина. Предварительно установлено, что женщину сбил насмерть 61-летний водитель Chevrolet.

По данному факту будет организована проверка, направленная на установление причин и обстоятельств случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
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