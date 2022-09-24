Минфин России планирует увеличить налог на прибыль для СПГ-проектов

Поправки правительство планирует ввести на 2023—2025 годы. Целью является покрытие дефицита бюджета. По расчетам экспертов, повышение ставки налога позволит Минфину привлечь до 200 млрд рублей в год. При этом только для инвесторов «Ямал СПГ» финансовая нагрузка может вырасти на 75–85 млрд рублей в год. Между тем от другого варианта изъятия средств у производителей СПГ — экспортной пошлины — власти решили отказаться.