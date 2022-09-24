Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: регион никогда не станет частью Украины

Политика
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: регион никогда не станет частью Украины

Херсонская область больше никогда не станет частью украинского государства. Такое заявление сделал заместитель главы ВГА региона Кирилл Стремоусов.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что область проведет свое будущее с Россией, и выразил надежду на соответствующие результаты референдума.

«Никакого возврата Херсонской области в состав Украины уже невозможно. Будущее нашего региона неразрывно связано только с Россией», — сказал Стремоусов корреспонденту.

В пятницу, 23 сентября, в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях начался референдум по присоединению к РФ. Голосование будет идти в течение пяти дней и завершится во вторник, 27 сентября.
Херсонская область россия украина стремоусов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду