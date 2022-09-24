Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: регион никогда не станет частью Украины

Херсонская область больше никогда не станет частью украинского государства. Такое заявление сделал заместитель главы ВГА региона Кирилл Стремоусов.
В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что область проведет свое будущее с Россией, и выразил надежду на соответствующие результаты референдума.
«Никакого возврата Херсонской области в состав Украины уже невозможно. Будущее нашего региона неразрывно связано только с Россией», — сказал Стремоусов корреспонденту.
В пятницу, 23 сентября, в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях начался референдум по присоединению к РФ. Голосование будет идти в течение пяти дней и завершится во вторник, 27 сентября.