ФРГ заключит контракты по энергоресурсам во время турне Шольца в арабские страны

Кроме того, Шольц обсудить с партнерами перспективу введения потолка цен на энергоресурсы, поставляемые из России. Он намерен отправиться с визитом Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар 24-25 сентября. В поездке его будет сопровождать «представительная экономическая делегация».