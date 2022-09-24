ФРГ заключит контракты по энергоресурсам во время турне Шольца в арабские страны

Представители деловых кругов Германии могут заключить соглашения по поставкам газа и водорода во время канцлера ФРГ Олафа Шольца в арабские страны контракты, сообщает агентство Bloomberg.
Высокопоставленный представитель правительства ФРГ рассказал, что Берлин вел «конструктивные переговоры» с компаниями Саудовской Аравией об импорте сжиженного природного газа (СПГ). Однако пока нет точной информации о деталях возможного контракта.
Кроме того, Шольц обсудить с партнерами перспективу введения потолка цен на энергоресурсы, поставляемые из России. Он намерен отправиться с визитом Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар 24-25 сентября. В поездке его будет сопровождать «представительная экономическая делегация».