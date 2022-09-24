Роль Шурика в «Операции «Ы» мог исполнить Евгений Петросян

Зрители запомнили актера Александра Демьяненко в роли Шурика — героя комедий режиссера Леонида Гайдая. Оказалось, эта слава могла достаться юмористу Евгению Петросяну.
На роль обаятельного Шурика претендовали многие артисты — Андрей Миронов, Александр Збруев, Виталий Соломин, Олев Видов и другие. Петросяну предложил пройти пробы сам Гайдай.
Неизвестно, каким бы получился Шурик в исполнении Петросяна, но на роль героя взяли Демьяненко. При этом карьера юмориста сложилась ничуть не хуже, сообщает портал «Киноафиша».