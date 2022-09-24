Арифулина считает, что в российском шоу-бизнесе настало время Гагариной и Тимати

Режиссер, продюсер и автор пяти сезонов «Фабрики звезд» Лина Арифулина высоко оценила успехи выпускников этого проекта — певицы Полины Гагариной и рэпера Тимати. По ее мнению, в российском шоу-бизнесе настало время этих артистов.