Арифулина считает, что в российском шоу-бизнесе настало время Гагариной и Тимати

Режиссер, продюсер и автор пяти сезонов «Фабрики звезд» Лина Арифулина высоко оценила успехи выпускников этого проекта — певицы Полины Гагариной и рэпера Тимати. По ее мнению, в российском шоу-бизнесе настало время этих артистов.
«Только мои сверкают из "Фабрики звезд" хорошо: Полина Гагарина, Тимати и так далее. Сейчас время моих наступило», — отметила Арифулина в программе «Кино в деталях» на СТС.
По словам продюсера, выпускники «Фабрики» идут работать к титанам. Что касается молодежи в шоу-бизнесе, то там бывают всплески, но на короткую дистанцию, резюмировала режиссер.