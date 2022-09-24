Россиянка рассказала, как туристы «быдлят и хамят» на отдыхе в Хургаде

Отдых в бюджетном отеле в Хургаде оказался испорчен из-за поведения туристов, рассказала россиянка, недавно вернувшаяся из Египта.
Стоимость восьмидневного тура на двоих обошлась путешественнице в 132 тысячи рублей. Девушка пояснила, что для туристов это не сильно большие деньги, поэтому постояльцами отеля AMC Royal Hotel & Spa становится «отборное быдло из нашей страны и всей Европы», передает издание «Тонкости туризма».
«Главное, что для туристов из стран СНГ или европейцев цены на этот отель вообще копеечные. Перелеты у них так сильно не подорожали, как у нас. Поэтому контингент в отеле оставляет желать лучшего, большинство людей просто быдлит и хамит, вечные очереди в бар или за едой», — рассказала туристка.
Она добавила, что несмотря на пять звезд, отель уже давно нуждается в реновации. Огромным минусом стал пляж и мелкое море, в котором невозможно купаться.