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Жителей Финляндии призвали готовиться к веерным отключениям электроэнергии зимой

Общество
Жителей Финляндии призвали готовиться к веерным отключениям электроэнергии зимой

Финнам посоветовали быть готовыми к перебоям в электроснабжении. Суровым прогнозом на предстоящую зиму для северного государства поделилась сетевая компания Fingrid.

Оператор подчеркивает, что доступность ресурса связана с наличием импортируемой энергии. Однако поставок из России нет с мая, а в Швеции затянулся ремонт четвертого энергоблока местной АЭС.

«Финны должны быть готовы к перебоям в подаче электроэнергии, вызванным нехваткой электричества предстоящей зимой», — подчеркнули в Fingrid.

Прогнозируется, что зимой в регионе Балтийского моря могут ударить сильные морозы. В условиях возросшего спроса на электроэнергию это в перспективе спровоцирует особенно сложную ситуацию, предупредил финский оператор.
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