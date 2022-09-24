Жителей Финляндии призвали готовиться к веерным отключениям электроэнергии зимой

Финнам посоветовали быть готовыми к перебоям в электроснабжении. Суровым прогнозом на предстоящую зиму для северного государства поделилась сетевая компания Fingrid.
Оператор подчеркивает, что доступность ресурса связана с наличием импортируемой энергии. Однако поставок из России нет с мая, а в Швеции затянулся ремонт четвертого энергоблока местной АЭС.
«Финны должны быть готовы к перебоям в подаче электроэнергии, вызванным нехваткой электричества предстоящей зимой», — подчеркнули в Fingrid.
Прогнозируется, что зимой в регионе Балтийского моря могут ударить сильные морозы. В условиях возросшего спроса на электроэнергию это в перспективе спровоцирует особенно сложную ситуацию, предупредил финский оператор.