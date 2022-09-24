Станцию метро «Чернышевская» в Петербурге закроют до мая 2024 года

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о закрытии станции метро «Чернышевская». Соответствующее сообщении распространила пресс-служба комитета по транспорту Северной столицы.
Пассажирам рассказали, что станция будет закрыта с 25 октября 2022 до мая 2024 года. На время ремонтных работ изменится движение трех автобусных маршрутов. Кроме того, будет введен еще один дополнительный временный маршрут для перевозки горожан наземным путем, говорится в сообщении.
По маршрутам №21, №136, №139М и 169А организуют постоянный мониторинг пассажиропотока. При необходимости движение общественного транспорта усилят, уточнили в комитете.