Станцию метро «Чернышевская» в Петербурге закроют до мая 2024 года

Пассажирам рассказали, что станция будет закрыта с 25 октября 2022 до мая 2024 года. На время ремонтных работ изменится движение трех автобусных маршрутов. Кроме того, будет введен еще один дополнительный временный маршрут для перевозки горожан наземным путем, говорится в сообщении.