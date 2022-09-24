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Military Watch Magazine: ВСУ получают от Запада бесполезные танки

Армия
Military Watch Magazine: ВСУ получают от Запада бесполезные танки

У западных стран практически закончились танки Т-72 для передачи украинской армии. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Из-за нехватки бронетехники НАТО приходится отправлять на Украину словенские танки М-55, построенные на базе советских Т-55.

«Однако полезность М-55 для Украины остается весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов», — пишет издание.

В обмен на передачу Киеву Т-55 Словения получит от Германии грузовики и автоцистерны, при этом словенская армия останется без танков.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, главная задача спецоперации на Украине – обеспечить безопасность России, оградив ее от военной угрозы со стороны Запада, пишет Infox.
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