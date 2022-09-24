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Пермяк погиб на месте после тарана остановки легковушкой

Происшествия
Пермяк погиб на месте после тарана остановки легковушкой

Легковой автомобиль попал в смертельное дорожное происшествие в Перми. Информацией об этом поделился РЕН ТВ. По его сведениям, трагедия произошла в субботу, 24 сентября.

Машина влетела в остановку на улице Карла Маркса. По предварительной информации, в результате аварии скончался один человек. Еще трое горожан во время этого страшного инцидента пострадали.

В данный момент информация об их состоянии отсутствует. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Сейчас устанавливаются причины и детали аварии.
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