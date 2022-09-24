Кеосаян: Сергея Пускепалиса будут помнить очень долго

На днях в ДТП погиб известный актер Сергей Пускепалис. В эту трагедию сложно даже просто поверить, рассказал Тигран Кеосаян порталу StarHit.
Кеосаян дружил с Пускепалисом, смерть актера шокировала телеведущего. После прощания с артистом в Ярославле он выглядел опустошенным.
«Как у него получалось дарить любовь, быть потрясающим в кадре, неважно, где он работал. Мы все время шутили. Он пацан. Я приехал в Ярославль, а пацана нет. Когда ехал обратно, то подумал, что слезы наворачиваются. Потерял родственника. Ехал я и думал, сколько же мы с тобой недоснимали, недошутили...» – поделился Кеосаян.
Трагическое ДТП произошло 20 сентября, когда артист вез автомобиль в Донбасс. Машина, в которой находился Пускепалис врезалась в фуру. Очевидцы рассказали, что у актера не было шансов.