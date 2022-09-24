Актриса Яна Сексте рассказала о пережитой в детстве травле со стороны сверстников

Актриса Яна Сексте обладает крайне неординарной внешностью. В интервью изданию Womanhit она призналась, что сильно комплексовала по этому поводу в детстве.
Когда Сексте была ребенком, дети вокруг воспринимали ее как урода. Будущая актриса постоянно подвергалась травле со стороны сверстников.
«Мальчишки из нашего двора, которым я хотела нравиться, с кем хотела дружить, — в лоб: почему такая красивая Инна и почему такой урод ты, Яна? Видимо, они так развлекались, понимая, что девочка я излишне эмоциональная, такую легко выбить из равновесия. Того, что меня такие слова больно ранили, не показывала, но дома от души рыдала. При этом я росла бойким ребенком, лидером», – поведала актриса.
Яна Сексте несколько лет была замужем за Максимом Матвеевым. Однако после того, как их брак распался, она нашла счастье с Дмитрием Мариным.