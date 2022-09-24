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Власти Белоруссии ввели запрет на экспорт зерновых на полгода

Политика
Власти Белоруссии ввели запрет на экспорт зерновых на полгода

Белорусские власти с 24 сентября ввели запрет на экспорт зерновых сроком на шесть месяцев. Это следует из постановления Совета министров, доступного на правовом портале страны.

Запрет действует на вывоз с территории республики в государства-члены Евразийского экономического союза. В список товаров, запрещенных к вывозу входит пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес, прочие злаки – всего 19 наименований.

Данная мера также распространяется на товары, помещенные под таможенные процедуры в республике до вступления инициативы в силу, и фактический вывоз которых за пределы Белоруссии осуществляется после вступления постановления в силу.
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