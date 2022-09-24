Huffpost: кадры из России появились в ролике республиканцев об исключительности США

Слова диктора о «богатом наследии истории» США проиллюстрировали нефтяной вышкой под Волгоградом. Под цитаты из Декларации независимости о «свободе и стремлении к счастью» из этого же города России показали мальчика, который бежит с игрушечным самолетом.