Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Bloomberg: авантюра Трасс с экономикой Великобритании идет к провалу

Политика
Bloomberg: авантюра Трасс с экономикой Великобритании идет к провалу

Историческая авантюра премьер-министра Великобритании Лиз Трасс разваливается. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство назвало авантюрой решение правительства Великобритании снизить налоги без учета текущей ситуации в мире. По мнению аналитиков Банка Англии, это может к кризису национальной валюты.

Снижение налогов в течение следующих пяти лет обойдется бюджету страны примерно в 161 миллиард фунтов стерлингов. Продолжение политики энергетической гарантии также заберет около 60 млрд фунтов стерлингов в следующие шесть месяцев.

23 сентября газета Guardian писала, что беднейшие домохозяйства Великобритании рискуют потратить почти половину дохода на оплату счетов за электричество и газ этой зимой. Это произойдет вопреки гарантиям правительства, считают эксперты.
лиз трасс великобритания bloomberg
Военкоры ФАН
Лучшие в аду