Bloomberg: авантюра Трасс с экономикой Великобритании идет к провалу

Историческая авантюра премьер-министра Великобритании Лиз Трасс разваливается. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство назвало авантюрой решение правительства Великобритании снизить налоги без учета текущей ситуации в мире. По мнению аналитиков Банка Англии, это может к кризису национальной валюты.
Снижение налогов в течение следующих пяти лет обойдется бюджету страны примерно в 161 миллиард фунтов стерлингов. Продолжение политики энергетической гарантии также заберет около 60 млрд фунтов стерлингов в следующие шесть месяцев.
23 сентября газета Guardian писала, что беднейшие домохозяйства Великобритании рискуют потратить почти половину дохода на оплату счетов за электричество и газ этой зимой. Это произойдет вопреки гарантиям правительства, считают эксперты.