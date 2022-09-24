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Скончалась звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Луиза Флетчер

Происшествия
Скончалась звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Луиза Флетчер

Американская актриса Луиза Флетчер умерла на 89-м году жизни. Информацией об этой трагедии поделился газета Variety.

Артистка получила премию «Оскар» за роль медсестры в легендарной картине «Пролетая над гнездом кукушки». Представитель Флетчер рассказал, что она скончалась во время сна. Актриса встретила смерть в своем доме во Франции.

В специальном списке Американского института кино медсестра Рэтчед, которую сыграла Луиза, стоит на пятом месте среди самых величайших злодеев в истории кинематографа и второй самой великой злодейкой. Первую строчку заняла Злая ведьма Запада из «Волшебника страны ОЗ».
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