Скончалась звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Луиза Флетчер

Американская актриса Луиза Флетчер умерла на 89-м году жизни. Информацией об этой трагедии поделился газета Variety.
Артистка получила премию «Оскар» за роль медсестры в легендарной картине «Пролетая над гнездом кукушки». Представитель Флетчер рассказал, что она скончалась во время сна. Актриса встретила смерть в своем доме во Франции.
В специальном списке Американского института кино медсестра Рэтчед, которую сыграла Луиза, стоит на пятом месте среди самых величайших злодеев в истории кинематографа и второй самой великой злодейкой. Первую строчку заняла Злая ведьма Запада из «Волшебника страны ОЗ».