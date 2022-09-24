Пушков оценил возможность повторения Карибского кризиса из-за Украины

Член Совфеда Алексей Пушков оценил вероятность нового Карибского кризиса из-за конфликта на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Архетип этого глобального кризиса базируется на том, что две сверхдержавы вступают в ядерную конфронтацию из-за третьей стороны. Сенатор указал, что точных копий в международном противостоянии не бывает, но сравнение вполне оправдано — если не по форме, то по сути.
«При самом деструктивном развитии украинского кризиса он будет все больше приближаться к Карибскому», — заявил он.
Готовиться к такому сценарию надо уже сейчас. Это необходимо, чтобы такие события не произошли, констатировал сенатор.