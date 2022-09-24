Пушков оценил возможность повторения Карибского кризиса из-за Украины

Архетип этого глобального кризиса базируется на том, что две сверхдержавы вступают в ядерную конфронтацию из-за третьей стороны. Сенатор указал, что точных копий в международном противостоянии не бывает, но сравнение вполне оправдано — если не по форме, то по сути.