МИД КНР: Китай и США всегда имели общие интересы и разногласия

КНР и США имеют разногласия и общие интересы. Раньше это не мешало им выстраивать сотрудничество, заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава китайского МИД Ван И.
Являясь крупными державами Китай и США имеют общие интересы и глубокие разногласия. Это не может измениться, отметил Ван И. Но различия двух систем не должны послужить поводом для противопоставления, уточнил китайский министр.
«Обе стороны с первого дня контакта знали, что имеют дело со страной с отличающейся системой, что никак не мешало им сотрудничать на основе общих интересов и не должно служить поводом для противопоставления и конфронтации Пекина и Вашингтона», — заявил Ван И.
Министр выразил надежду, что в Вашингтоне исправят восприятие Пекина, пересмотрят политику в отношении Китая и перестанут пытаться говорить с китайцами с позиции силы. Нужно создать благоприятную обстановку для восстановления нормального взаимодействия и возращения двусторонних отношений «на путь здорового и стабильного развития», заключил Ван И.