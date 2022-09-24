МИД КНР: Китай и США всегда имели общие интересы и разногласия

Министр выразил надежду, что в Вашингтоне исправят восприятие Пекина, пересмотрят политику в отношении Китая и перестанут пытаться говорить с китайцами с позиции силы. Нужно создать благоприятную обстановку для восстановления нормального взаимодействия и возращения двусторонних отношений «на путь здорового и стабильного развития», заключил Ван И.