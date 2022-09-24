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Тридцатилетний Байден ухлестывал за двенадцатилетней девочкой

Политика
Тридцатилетний Байден ухлестывал за двенадцатилетней девочкой

Президент США Джо Байден во время встречи с учителями рассказал, что в тридцатилетнем возрасте познакомился с двенадцатилетней девочкой. Выходка политика привела в ярости американских консерваторов, передает Fox News.

Произнося речь об изменении климата, Байден заметил в толпе знакомую женщину. Он заявил, что она должна передать ему привет. Подробности знакомства с несовершеннолетней президент не пояснил, однако отметил, что она «помогла ему сделать очень многое».

«Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне 30», – сказал президент.

Зал со смехом воспринял слова Байдена. Многие же известные люди консервативных взглядов пришли в ярости и назвали его поведение ненормальным.
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