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Постпред Крыма Мурадов: строить новый миропорядок без России не получится

Политика
Постпред Крыма Мурадов: строить новый миропорядок без России не получится

Странам Запада нужно смириться с новым миропорядком, в котором Россия стала одним из мировых центров. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Противники России должны четко усвоить, что без Кремля и учета национальных интересов страны строить новый мировой порядок не получится. Это Москва доказывает бывшим партнерам, считает чиновник.

«Именно это мы доказываем нашим бывшим партнерам, которые пока никак не могут смириться с нашей ролью одного из мировых центров», — сказал Мурадов.

Власти Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей проводят референдум по вопросу о вхождении регионов в состав РФ. Голосование завершится 27 сентября.
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