Странам Запада нужно смириться с новым миропорядком, в котором Россия стала одним из мировых центров. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
Противники России должны четко усвоить, что без Кремля и учета национальных интересов страны строить новый мировой порядок не получится. Это Москва доказывает бывшим партнерам, считает чиновник.
«Именно это мы доказываем нашим бывшим партнерам, которые пока никак не могут смириться с нашей ролью одного из мировых центров», — сказал Мурадов.
Власти Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей проводят референдум по вопросу о вхождении регионов в состав РФ. Голосование завершится 27 сентября.