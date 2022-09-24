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Французский Twitter посоветовал Зеленскому перестать собирать оружие со всего мира

Политика
Французский Twitter посоветовал Зеленскому перестать собирать оружие со всего мира

Под публикацией в аккаунте французского телеканала LCP в Twitter пользователи с критикой обрушились на президента Украины Владимира Зеленского. Возмущение вызвали претензии украинского лидера к Израилю, отказавшемуся поставлять Киеву оружие.

«Возможно, у Израиля есть свои проблемы в области безопасности, и ему необходимо собственное оружие? Украина теперь собирает все оружие, что есть в мире?» — указали Зеленскому французы.

Многие подозревают, что Зеленский желает вымирания человечества, поэтому продолжает нагнетать конфликт и собирать оружие со всего мира. Пользователи Сети снова напомнили ему о мирных переговорах.
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