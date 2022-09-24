Филипп Киркоров перепутал актрису Яну Поплавскую с белорусской певицей Ядвигой Поплавской

Однако в эмоциональном комментарии Киркоров перепутал сыгравшую в советском фильме о Красной Шапочке актрису Яну Поплавскую с белорусской однофамилицей Ядвигой. Пикантности конфузу добавило то, что солистка «Верасов» почти на 20 лет старше российской актрисы.