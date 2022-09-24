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Филипп Киркоров перепутал актрису Яну Поплавскую с белорусской певицей Ядвигой Поплавской

Шоу-бизнес
Филипп Киркоров перепутал актрису Яну Поплавскую с белорусской певицей Ядвигой Поплавской

Певец Филипп Киркоров спутал отечественную артистку Яну Поплавскую с солисткой белорусского ансамбля «Верасы» Ядвигой Поплавской. На ошибку поп-короля обратила внимания «Комсомольская правда».

Киркоров посетил премьерный показ фильма «Красная Шапочка». После сеанса у журналистов появилась возможность задать певцу несколько вопросов о картине.

Однако в эмоциональном комментарии Киркоров перепутал сыгравшую в советском фильме о Красной Шапочке актрису Яну Поплавскую с белорусской однофамилицей Ядвигой. Пикантности конфузу добавило то, что солистка «Верасов» почти на 20 лет старше российской актрисы.

Вдобавок Киркоров удивил журналистов неожиданным заявлением. Поп-король признался, что был бы не прочь примерить на себя образ Красной шапочки, но в травести-амплуа.
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