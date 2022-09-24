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Блогер Карина Кросс протестирует новый путеводитель по Подмосковью

Общество
Блогер Карина Кросс протестирует новый путеводитель по Подмосковью

Активисты из Наро-Фоминска и медиаблогер Егор Балев представили уникальный путеводитель по Московской области. Одной из первых его протестирует блогер Карина Кросс, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В рамках проекта Росмолодежи «Волонтеры Подмосковья» получили грант и разработали уникальный путеводитель-раскраску «Следуй за мной – в край мой родной». Планируется выпустить ее в печатном формате несколькими частями. В каждой из частей изобразят 15 округов региона и их главные достопримечательности. В числе первых путеводитель протестирует блогер Карина Кросс.

«Я купила себе краски, карандаши, – поделилась Карина. – Если что, мне есть чем раскрашивать!» – сообщила Кросс.

Кросс получит свой экземпляр сразу, как только путеводитель выйдет в печать. Кроме того, создатели обещали отправить раскраску также по нескольким муниципальным учреждениям.
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