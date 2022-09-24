Блогер Карина Кросс протестирует новый путеводитель по Подмосковью

В рамках проекта Росмолодежи «Волонтеры Подмосковья» получили грант и разработали уникальный путеводитель-раскраску «Следуй за мной – в край мой родной». Планируется выпустить ее в печатном формате несколькими частями. В каждой из частей изобразят 15 округов региона и их главные достопримечательности. В числе первых путеводитель протестирует блогер Карина Кросс.