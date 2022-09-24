Рогов: США разработали для ВСУ самоубийственный план наступления

С 23 по 27 сентября в народных республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях проходит референдум о вхождение регионов в состав России. Представители республик и областей отмечают, что вхождение в состав РФ восстановит историческую справедливость, а также обезопасит их территории.