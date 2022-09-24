Пентагон разработал для ВСУ стратегию боевых действий в Запорожской области. План наступления будет «самоубийственным» для Вооруженных сил Украины, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Предложенная США стратегия подразумевает форсирование Днепра с помощью высадки десанта и наведения понтонных переправ, сообщил порталу «Украина.ру» собеседник. Эти атаки обернутся для Украины тысячами смертей, что понимают и украинские военные, считает Рогов.
«Но военные прекрасно понимают, что это самоубийство. Поэтому их армия всячески уже сейчас пытается от этого отойти», — подчеркнул он.
С 23 по 27 сентября в народных республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях проходит референдум о вхождение регионов в состав России. Представители республик и областей отмечают, что вхождение в состав РФ восстановит историческую справедливость, а также обезопасит их территории.